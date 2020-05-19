Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü

Otomobilin lastiğini değiştirirken öldüUŞAK'ta otomobilin lastiğini değiştirmek isteyen 66 yaşındaki Süleyman Pektaş, krikodan kayan aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü
19.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:46
Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü
UŞAK'ta otomobilin lastiğini değiştirmek isteyen 66 yaşındaki Süleyman Pektaş, krikodan kayan aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, bugün sabah merkeze bağlı Aybey Mahallesi Yunus Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde duran aracının lastiğinin patladığını fark eden Süleyman Pektaş, bagajındaki krikoyu aracının altına yerleştirerek kaldırdı. Lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada krikodan kayan otomobilin altında kalan Pektaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Pektaş'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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