Otomobilin lastiğini kesip 43 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı

ADANA'da Ercan Söğüt'ün (47) otomobilinin lastiğini patlatarak araç torpidosunda bulunan 43 bin lirayı çalarak kayıplara karışan şüpheliler Hüseyin T. (29) ile Özer O. (48), polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, 7 Ağustos Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosunda dolar bozduran Ercan Söğüt, aldığı 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra araca yaklaşan şüpheliler, Söğüt'e, "Aracının lastiği patlamış" dedi. Bunun üzerine Söğüt, aracının lastiğini yaptırmak için tamirciye gitti. BU sırada şüpheliler, Söğüt'ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Söğüt durumu polise bildirdi.

Tamirciye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Hüseyin T. ile Özer O. Olduğunu tespit etti. Hüseyin T.'nin aracın lastiğini patlattığı, Özer O.'nun ise torpido gözünden parayı aldığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen polis, düzenlediği baskında Hüseyin T. ile Özer O.'yu kıskıvrak yakaladı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Özer O.'nun suçlamaları reddettiği, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ile Özer O., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.