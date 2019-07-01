01.07.2019 17:32
Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin lastiğini patlatıp, ön koltuktaki para dolu çantayı çaldılar

Otomobilin lastiğini patlatıp, ön koltuktaki para dolu çantayı çaldılar

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 3 kişi, lastiğini patlatıp, uyarma bahanesiyle otomobilinden uzaklaştırdığı iş insanı G.E.'nin ön koltuktaki 22 bin euro parasını çaldı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 3 kişi, lastiğini patlatıp, uyarma bahanesiyle otomobilinden uzaklaştırdığı iş insanı G.E.'nin ön koltuktaki 22 bin euro parasını çaldı. Kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişiden 2'si, gözaltına alındı. Ele geçirilen çantanın içinde 12 bin euro kaldığı belirlendi.
Seyhan'a bağlı Ulucamii Mahallesi 25001 Sokak'ta, iş insanı G.E., Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bankadan çektiği 22 bin euro dolu çantayı otomobilinin ön koltuğuna koydu. G.E., daha sonra otomobiliyle caddede ilerlemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, G.E.'yi durdurup, "Otomobilinizin lastiği patlak" dedi. G.E., lastiğe bakmak için durdurduğu aracından inerken, onu uyaran kişi de ön koltuktaki içinde para olan çantayı alıp, kaçtı. G.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis , çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı güven timleri, çantanın çalınmasıyla ilgili 3 kişiyi belirledi. Hürriyet Mahallesi 'ne kaçtığı saptanan şüphelilerden 2'si, kovalamaca sonucu yakalandı. İçinde 12 bin euro kaldığı belirlenen çanta da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyete götürülürken, kaçan 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

- Adana
Kaynak: DHA
Seyhan , Polis , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:18 İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret
18:18 Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü
18:16 Sulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardı
18:16 Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandı
18:16 Kadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya kalkıştı - İSTANBUL
18:16 İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand BBP'yi ziyaret etti
18:16 Emine Erdoğan'dan Tokyo Camisi'ne ziyaret