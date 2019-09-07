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Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

07.09.2019 13:16 Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Hakkari-Van kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Lina"nın katılımıyla yapılan aramada, aracın LPG deposuna zulalanmış 40 paket halinde 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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