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Otomobilin lpg tankında eroin çıktı

VAN'ın Başkale ilçesinde, yol kontrolü sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

07.09.2019 17:01 Otomobilin lpg tankında eroin çıktı
VAN'ın Başkale ilçesinde, yol kontrolü sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukarı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, otomobilin LPG tankına gizlenen 40 paket içinde 20 kilo 454 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü B.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.



Narkotik, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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