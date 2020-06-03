Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttu

Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttuMUŞ'ta park halindeki otomobilin motor bölümüne giren engerek yılanı korkulu anlar yaşattı.

03.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:14
Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttu
MUŞ'ta park halindeki otomobilin motor bölümüne giren engerek yılanı korkulu anlar yaşattı.
Muş Öğretmenevi önünde park halindeki bir araca yılan girdiğini gören vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen zehirli yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren yılanın 90 santim uzunluğundaki yılanın, engerek cinsi ve zehirli olduğunu belirledi.
Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği çalışmada itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu.
Yılanı bir müddet itfaiye merkezinde tutan itfaiyeciler, daha sonrasında doğaya tekrar bırakacaklarını belirttiler. İtfaiye eri Mehmet Sait Kardaş, 'Uzun bir uğraş sonucu yılanı araçtan sağlam bir şekilde çıkardık. Tekrardan doğaya bırakacağızö dedi.
Yılanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren eden İnayet Aytemiş, 'Geldiğimde ilk önce yılanı fark etmedim. Sonra böyle eğilerek, bir şeyin kıvrıldığını görünce yılan olduğunu gördüm. Çok büyük bir yılan olduğunu gördüm. Kendim korktuğum için geri çekildim, müdahale edemedim. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür araç sürücüsüne de bir şey olmadan, böylece atlatılmış oldu. Allah'a şükürler olsunö diye konuştu. Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
79 barodan AK Parti’ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız Haber
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Beşiktaş’ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Barış Çakan’ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Haber
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich, İsrail’in en pahalı villasını satın aldı Haber
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Haberler››Güncel››Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:11: Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'ta asfalt çalışmaları sürüyor - Haber 10:10: İSTANBUL'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA - Haber 10:09: Evden çıkamayan çiftin hastalanan buzağısına jandarma şefkati - Haber 10:08: Otomobilin motor bölümüne giren engerek korkuttu - Haber 10:07: Yarım asırlık berber müşterilerine kavuştu - Haber 09:20: Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı - Haber 09:05: Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler - Haber 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler 16:20: Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti - Haber