19.06.2019 17:30
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Otomobilin motor bölümüne giren yılan uzun uğraş sonucu çıkarıldı

Otomobilin motor bölümüne giren yılan uzun uğraş sonucu çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu.
Konacık Mahallesi'nde vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ulutan Sarban'a, otomobilinin motor kısmına park halindeyken siyah bir yılanın girdiğini söyledi.
Bunun üzerine Sarban, yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, aracını Konacık Sanayisi'ne götürdü.
Burada da uğraşlara rağmen çıkarılamayan yılan için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Sanayiye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı.
Yılan yine bulunduğu yerden çıkmayınca, araç sahibi evine gitmek üzere Milas'ın Meşelik Mahallesi'ne doğru hareket etti. Arkadaşını bırakmak için Kumköy İrmene'den geçen Ulutan Sarban, bir istasyonda mola verip, aracın kaputunu açtı.
Yılanın motorun görünen kısmına çıktığını fark eden Sarban ve arkadaşı, yılanı kürekle bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.
Kaynak: AA
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