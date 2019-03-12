Otomobilin Motor Kısmına Gizleniş 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kaynak: DHA

KÜTAHYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucu maddesi 'skunk' ile gümrük kaçacağı 7 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucu maddesi 'skunk' ile gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki Fatih G., Baver U. ve Mustafa A. gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.- Tahya