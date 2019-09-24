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Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı

Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 300 gram metamfetamin bulundu.

24.09.2019 14:14Otomobilin motor kısmından uyuşturucu çıktı
Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 300 gram metamfetamin bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D, M.A, M.G ve
E.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen polis, zanlılara ait bir adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait otomobilde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, aracın kaputunun altına gizlenmiş 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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