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Otomobilin motor ve hoparlöründen uyuşturucu çıktı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı.

05.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:16Otomobilin motor ve hoparlöründen uyuşturucu çıktı

KÜTAHYA'nın ilçesinde polisin kovalamaca sonucu  durdurduğu otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde önlem alan ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Kaçan şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçta kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada motor ve hoparlör kısımlarına gizlenmiş 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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