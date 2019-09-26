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Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

26.09.2019 13:56Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Serkan Ateş, Karaburun Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde park halindeki 48 U 3305 plakalı otomobilinin motor kısmında yılan olduğunu fark etti.
Bir metre uzunluğundaki yılanı kendi çabasıyla uzaklaştırmaya çalışan Ateş, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, ucunda makas şeklindeki özel bir aparat bulunan çubukla yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.
Yılan, doğaya salındı.

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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