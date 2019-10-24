Haberler » Güncel » Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Isparta'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

24.10.2019 22:10Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Isparta'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Acer'e ait 26 BJ 749 plakalı park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kriko ve yılan yakalama aparatı kullanarak bir saat süren çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Yılan, yeniden doğaya bırakıldı.

Bahçelievler Mahallesi, Isparta, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:26 Erdoğan: "Tek haneliye (faiz) geçtiğimiz anda çok daha seri olarak enflasyonda da ciddi manada...
22:25 Okan Buruk, ilk Avrupa galibiyetini aldı
22:25 Birleşik Metal İş Genel Başkanı gözaltına alındı
22:24 Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler
22:24 Pence'den Hong Kong'daki protestoculara "yanınızdayız" mesajı
22:24 Erdoğan: "Merkez Bankası bağımsızdır derken, milletime hesabı Merkez Bankası mı ödeyecek, sandığa...
22:21 Bulgaristan'da protesto - SOFYA
24.10.2019 22:26:56