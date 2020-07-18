Otomobilin motorunda sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale'de bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale merkez Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesinde park halindeki Cihat A.'ya ait 71 AAP 354 plakalı otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedinin seslerini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yarım saatlik bir çalışmayla yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, kısa sürede gözden kayboldu. - KIRIKKALE