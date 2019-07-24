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Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı

Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralıAKSARAY - Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansırken, kazada 4 kişi yaralandı.

24.07.2019 20:47
Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı
Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansırken, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Sezer Y. idaresindeki 38 TV 384 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan A.K. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kaza sonrası otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan müstakil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan T.Y. (25), motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi M.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, motosikletteki 2 kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı

Aksaray, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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