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Otomobilin önüne çıkan domuz sürücünün yaralanmasına neden oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinden seyir halinde olan sürücü otomobili ile domuza çarptı.

20.12.2019 02:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 02:31 Otomobilin önüne çıkan domuz sürücünün yaralanmasına neden oldu
'nin ilçesinden seyir halinde olan sürücü otomobili ile domuza çarptı. Meydana gelen olayda sürücü hafif şekilde yaralanırken domuz telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesinden il merkezine seyir halinde olan Cenk Işık idaresindeki 34 AKD 106 plakalı otomobili ile Emirazizli Mahallesi, Göz mevkisinde kara yoluna aniden çıkan domuza çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü hafif şekilde yaralanırken, domuz telef oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücü Cenk I.'yı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araçta çıkabilecek başta bir soruna karşın kontrolde bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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