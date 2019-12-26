Haberler » Güncel » Otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında - Haber

Otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin park halindeki araçlar ile dükkanın duvarına çarpması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

26.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:55
'nin ilçesinde otomobilin park halindeki araçlar ile dükkanın duvarına çarpması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
E.Ç. yönetimindeki 39 LL 068 plakalı otomobil, Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan otomobillere ve dükkanın duvarına çarptı.
Sürücü, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayı yara almadan atlattı.
"Allah korudu"
İş yeri sahibi Özkan Baycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinden çıkacağı sırada geri döndüğünü ve otomobilin bir anda önünde belirdiğini söyledi.
Baycan, "Kapıyı açtım, döndüm, bir şey unuttum mu diye masaya baktım. Sonrasında yeniden kapıyı açmamla araç geldi, önümde dükkanın camına ve duvarına vurdu. Görünmez kaza işte, Allah korudu. Hasar oldu ancak cana gelmemesi en büyük tesellimiz." diye konuştu.
Esnaf Ahmet Tahsin Konak da gürültüyü duyunca kapının önüne çıktığını, otomobilin park halindeki araçlara çarptığını gördüğünü belirterek, aracın kendisine doğru yönelmesiyle dükkanına girdiğini anlattı.
Aracın bir anda yön değiştirerek komşusunun dükkanına çarptığını dile getiren Konak, korktuğunu söyledi.
Esnaf Ali Kuzu da dükkanının önündeki kaldırımdan geçen aracı gördüğünü ifade ederek, "Arkasından baktım, park halind
Otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:25   Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Haber
18:25   'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar - Haber
18:23   Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında sertifika töreni düzenlendi - Haber
18:22   2 MİLYON OYUNCAK İNCELENDİ; YENİ DÜZENLEME GELDİ - Haber
18:20   Vali Pekmez, halkla buluştu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:30:16