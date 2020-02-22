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Otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

22.02.2020 03:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 03:27
'nin ilçesinde otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.
Bayramyeri'nden Çamlık yönüne giden İsmail D. (24) yönetimindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil, Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında Altıntop Mahallesi'nden Değirmenönü Mahallesi yönüne giden polis memuru Mestami Burak B'nin kullandığı 20 A 7245 plakalı ekip otosuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ekip otosu devrilirken, kazada araçların sürücüleri ile polis memuru Nevzat P. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Saltak Caddesinde ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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