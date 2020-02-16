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Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

16.02.2020 01:07 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:09

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 6234 plakalı otomobil, Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde, şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Ari hayatını kaybetti, Fatih S. ile Alime D. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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