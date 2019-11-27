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Otomobilin tamponundan 270 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı

Adana'da otomobilinin tamponunda 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

27.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:52
'da otomobilinin tamponunda 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceğini tespit etti.
Bunun üzerine ekipler, önlem aldığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli aracı durdurup arama yaptı.
Ekip, aracın arka tamponuna gizlenmiş 270 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Otomobilin tamponundan 270 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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