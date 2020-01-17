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Otomobilin tavanına gizlenen uyuşturucuya 2 tutuklama

DENİZLİ'de arama yapılan otomobilin tavan bölümüne saklanmış 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi.

17.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:23Otomobilin tavanına gizlenen uyuşturucuya 2 tutuklama

DENİZLİ'de arama yapılan otomobilin tavan bölümüne saklanmış 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Narkotik polisleri, dün Denizli- Ankara karayolunda oluşturulan denetim noktasında, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobildeki H.H. ve T.B., gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Jibby', otomobilin tavanına tepki verdi. Bunun üzerine sökülen tavanda, 7 paket halinde 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.



Narkotik, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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