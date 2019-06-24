24.06.2019 23:31
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobilin tekerleğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin tekerleğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli'de park halinde bulunan otomobilin tekerlek kısmında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli 'de park halinde bulunan otomobilin tekerlek kısmında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 838. sokakta park halinde bulunan bir otomobilin ön tekerlek kısmına yavru kedi girdi. Otomobilden kedi sesleri geldiğini fark eden Nuri Yılmaz Gökçen ve arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kurtarma çalışması için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi kısa bir operasyon ile sıkıştığı yerden kurtardı. Çocuklar yavru kediyi sevdikten sonra ise serbest bıraktı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Merkezefendi , Denizli , İtfaiye , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:44 Adıyaman'da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
00:43 İzmir'de feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
00:41 Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangın
00:32 Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangın
00:27 D-650'de kimyasal tanker yangını
00:25 Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu
00:24 Adıyaman'da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti