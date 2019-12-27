Haberler » 3. Sayfa » Otomobilin ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Otomobilin ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen ve otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

27.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:11 Otomobilin ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
'nin ilçesinde meydana gelen ve otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Gülbayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 50 NE 844 plakalı otomobil, kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndü.

Meydana gelen kazada araç içinde bulunan Ahmet K. Şerife K., Ali A. yaralandı. Yaralılar yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:01   Karaköprü'nün 2020 planlaması masaya yatırıldı - Haberler
16:01   Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama - Haberler
16:01   Ursula Von der Leyen: "AB, Brexit tarihini uzatabilir" - Haberler
15:55   Polisten kaçarken 3'üncü kattan aşağı atladı - Haberler
15:53   Çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
15:35   İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
13:44   Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı - Haberler
27.12.2019 16:09:36