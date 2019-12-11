Haberler » Güncel » Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi - Haber

Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi

KONYA'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin torpido bölümüne zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

11.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:55Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi

KONYA'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin torpido bölümüne zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Merkez ilçesi Horozluhan Mahallesi Sokak üzerinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, şüphe üzerine Rahmi U. idaresindeki 42 EHM 55 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada torpido içerisindeki gizli bölmeye saklanmış 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Hotamış, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01 Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı - Haber
11:01 EÜ Paramedik Mezunları Öğrencilerle Buluştu - Haber
11:00 Bitlis'te köy yoluna gömülmüş patlayıcı ele geçirildi - Haber
11:00 Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
11.12.2019 11:05:42