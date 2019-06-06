Karayolunda akılalmaz görüntü! Araç bulamayan vatandaş otomobilin üzerinde yolculuk yaptı

Siirt Şirvan karayolunda bir vatandaşın otomobilin üzerinde yolculuk yaptığı anlar yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki aracın üst kısmında yolculuk yapan şahsın canını hiçe saydığı o anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

Şirvan'dan Siirt'te gelmek için araç bulamayan bir kişi çareyi içi dolu otomobilin üzerinde seyahat etmekte buldu. Karayolunda bu şekilde ilerleyen vatandaş ise görenleri şaşkına çevirdi.

SÜRÜCÜLERİN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Aracın üst kısmına oturan şahsın hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti. Yaşanan bu ilginç anlar ise karayolunda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın üst kısmına oturan adamın yolculuk yaptığı görülüyor.

Kaynak: İHA