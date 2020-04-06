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Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü

Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştüSİVAS'ta köprü altından geçen otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü.

06.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:29
Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü
SİVAS'ta köprü altından geçen otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü. Otomobilde hasara neden olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Halil Paşa Köprüsü altındaki su tahliye borusu köprülü kavşak altından geçen Tayyip Ceylan yönetimindeki 58 NP 756 plakalı otomobilin üzerine düştü. otomobilin tavanında çökme oluşurken, sürücü Ceylan olaydan yara almadan kurtuldu.
Neye uğradığını şaşıran ve olayın şokunu üzerinden atamayan Ceylan, "Ben köprüden çıkıyordum. Tam bu sırada köprünün üzerinden arabamın üzerine bir şey düştü. İnip baktığımda su borusu olduğunu gördüm. Bir yaralanma söz konusu değil ama bir mal kaybı var. Bu da benim sorunum değil. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.
Kazanın ardından ekipler tarafından yoldaki boru parçaları temizlendi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağdat, Sivas, Güncel

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Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü
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