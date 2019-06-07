Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin İran
uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa
karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposuna pet şişeler içinde gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilin İran uyruklu sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
Kaynak: DHA
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