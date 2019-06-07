Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposunda 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ile Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa
kara yolunda şüphe üzerine ismi açıklanmayan İran
uyruklu ismi şüphelinin kullandığı otomobilde arama yaptı.
Aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş pet şişeler içerisinde 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İran uyruklu sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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