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Otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar, kamerada

BOLU'da, kaldırım karla kaplı olduğu için yol kenarında yürüyen yaşlı adama, sürücü kursuna ait, 'aday sürücü' aracı çarptı.

01.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:08Otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar, kamerada

BOLU'da, kaldırım karla kaplı olduğu için yol kenarında yürüyen yaşlı adama, sürücü kursuna ait, 'aday sürücü' aracı çarptı. Yaşlı adamın hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kar nedeniyle kaldırımda yürüyemeyince yol kenarına inen yaşlı adama, kavşağa giren sürücü kursuna ait 'aday sürücü' aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, karların üzerine düştü. İsmi öğrenilemeyen adamın yardımına, çarpan otomobilin sürücüsü ve çevre sakinleri koştu. Hafif yaralanan, adam, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedaviye alınan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.



Yaşamkent Mahallesi, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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