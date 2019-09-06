Haberler» Güncel» Haber

Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı.

06.09.2019 18:28 Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi N. yönetimindeki 35 AJ 8875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göktaş'ı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Göktaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, soruşturma başlatıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30   Oltaya balık yerine martı yakalandı
19:28   Sokakta bulunan "Benjamin" öğrencilere emanet
19:26   Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk
19:26   İlim Yayma Cemiyeti'nden açıklama
19:26   Libya'da UMH'den Terhune'deki Hafter güçlerine saldırı
19:24   Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı
19:23   Tbmm başkanı ve tarım bakanı elektrikli traktörü inceledi