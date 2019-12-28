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Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

ISPARTA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

28.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:26 Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

ISPARTA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine giden 102. Cadde'deki servis yolunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir kişiye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Savrularak asfalt zemine düşen yaya, ağır yaralandı. verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralının tedaviye alındığı belirtildi.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobilin çarpması yer aldı.



Süleyman Demirel Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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