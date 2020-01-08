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Otomobilin zulasından 4 bin uyuşturucu hap çıktı

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

08.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:16Otomobilin zulasından 4 bin uyuşturucu hap çıktı

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Baskınlarda  4 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İskenderun İlçesi Topboğazı mevkiinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta hassas burunlu köpekle yapılan aramada torpido bölümüne zulalanmış 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. ayrıca, ilçe merkezinde bulunan boş arsada taşların altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Hatay, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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