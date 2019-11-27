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Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı

Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı Adana polisi bir otomobilde 270 kaçak akıllı cep telefonu buldu, sürücüyü gözaltına aldıADANA - Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan 270 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

27.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:55
Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı
polisi bir otomobilde 270 kaçak akıllı cep telefonu buldu, sürücüyü gözaltına aldı
ADANA - Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan 270 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana'ya gelmekte olan 35 GD 6220 plakalı otomobilde kaçak akıllı telefon olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin geliş güzergahında önlem alıp beklemeye başladı. Polis otomobili İncirlik Park Alanında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda arka tampon altına yapılan özel bölme içinde 270 akıllı telefon bulundu. Sürücü M.K. gözaltına alındı. Telefonların piyasa değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi.
Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Otomobilin zulasından piyasa değeri 600 bin liralık kaçak telefon çıktı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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