Otomobilinde 1040 mermiyle yakalanan sürücü tutuklandı
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kontrolünde sürücüsü durdurularak, arama yapılan otomobilin bagajında, 1040 mermi ele geçirildi.
09.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:40
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kontrolünde sürücüsü durdurularak, arama yapılan otomobilin bagajında, 1040 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde yol kontrolünde, A.D. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda gizlenen 500 tabanca kurşunu ile uzun namlulu tüfeğe ait 540 fişek bulundu. Mermilere el koyan jandarma, sürücü A.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Otomobilinde 1040 mermiyle yakalanan sürücü tutuklandı
Etiketler : Viranşehir, Jandarma, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi