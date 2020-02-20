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Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan otomobilinde piyasa değeri 100 bin lira olduğu belirtilen 500 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:03Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan otomobilinde piyasa değeri 100 bin lira olduğu belirtilen 500 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine A.K.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada çamurluk kısmına gizlenmiş ve piyasa değeri 100 bin lira olduğu belirtilen 500 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen A.K., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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