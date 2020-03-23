Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

TUTUKLANDILAR

Konya 'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA