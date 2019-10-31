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Otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan sürücü gözaltına alındı

Van'da otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan kişi gözaltına alındı.

31.10.2019 10:16
Van'da otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aracın bagajında ahşap işlemeli 87 santimetre uzunluğunda baston bulan ekipler, yaptıkları incelemede iki parçaya ayrılan bastonun 43,5 santimlik bölümünün kesici aletten oluştuğunu belirledi.
Aracında "kılıçlı" diye tabir edilen modelde baston taşıyan sürücü, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.
Otomobilinde

Emniyet Müdürlüğü, Ferit Melen, Van, Güncel

Kaynak: AA


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