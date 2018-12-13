Otomobilinde Ölü Bulunan Emniyet Müdürünün Cenazesi Memleketine Gönderildi

- Düzenlenen törenden detay ANTALYA - Antalya
Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan
için Antalya Emniyet Müdürlüğünün Uncalı Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.
Törene, Karaaslan'ın kızları 24 yaşındaki Ezgi, 12 yaşındaki Asya
ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, İl Emniyet Mehmet Murat
Ulucan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Karaaslan'ın meslektaşları katıldı.
Türk bayrağına sarılı tabut, polislerin omuzlarında dualar eşliğinde taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada Karaaslan'ın kızları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Emniyet Müdürünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya
'nın Akşehir
ilçesine gönderildi.
Ali Karaaslan,Antalya
13 Aralık 2018 Perşembe 17:56