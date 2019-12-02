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Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı

KÜTAHYA'da, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu M.Ç.'nin otomobilinde, kurusıkı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi.

02.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:29Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı
KÜTAHYA'da, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu M.Ç.'nin otomobilinde, kurusıkı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücüsünün Tavşanlı ilçesinden geldiği 43 UC 789 plakalı otomobilde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Dumlupınar Üniversitesi önünde aracı takibe alan polis, Kızıl Bayır mevkisinde sürücünün durması için uyarıda bulundu. 'Dur' ihtarlarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, Tavşanlı çevre yolundaki denetim noktasına yakın yerde aracın önünü kesti. Otomobildeki 1'i kadın 4 kişi, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, ön koltuğun altına gizlenen ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile içime hazır esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı. Sürücü M.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silah ise incelemeye alındı.


- Tahya

Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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