Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
ŞANLIURFA'da, Murat Gümüş (38), otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.
13.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:10
ŞANLIURFA'da, Murat Gümüş (38), otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.Olay, gece yarısı Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Murat Gümüş'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacaklarından vurularak yaralanan Gümüş, ihbar üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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