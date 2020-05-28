Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, 2 kilometre kaçtıktan sonra yardım istedi

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, 2 kilometre kaçtıktan sonra yardım istediDİYARBAKIR'da tartıştığı 2 kişi tarafından otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açılan ve aldığı yaralarla kaçmaya çalışan Ekrem E., 2 kilometre sonra aracını durdurup çevredekilerden yardım istedi.

28.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:19
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, 2 kilometre kaçtıktan sonra yardım istedi
DİYARBAKIR'da tartıştığı 2 kişi tarafından otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açılan ve aldığı yaralarla kaçmaya çalışan Ekrem E., 2 kilometre sonra aracını durdurup çevredekilerden yardım istedi. Ekrem E. çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu 2 kişi ile aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüşen Ekrem E. otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Baba ve oğul olduğu öğrenilen kişilerin otomobiline pompalı tüfek ve tabanca ile açtığı ateşle yaralanan Ekrem E., kaçarak uzaklaştı. Ancak, 2 kilometre sonra Bağlar ilçesi Yenihal mevkiinde otomobilini durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekrem E. ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, Ekrem E.?yi yaralayan baba ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, 2 kilometre kaçtıktan sonra yardım istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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