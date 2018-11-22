Otomobilinde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Öldü (5)

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde, Günay Torun'un öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, katil zanlısı Halil K., aracın yanında ablası Torun'la konuşuyor, ardından tabancasını çıkarıp ateş ediyor.
Diğer taraftan, Karacabey
ilçesinde yakalanan şüpheli Halil K., polis ekiplerince Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa),
Torun,Gemlik
22 Kasım 2018 Perşembe 16:58