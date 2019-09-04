Haberler» Güncel» Haber

Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Bayram Akkaya (42), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

04.09.2019 08:45 Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Bayram Akkaya (42), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.30 sıralarında Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Bayram Akkaya'ya, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Akkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akkaya'nın öldüğü belirlendi.
Bölgedeki mobese kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Akkaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:14   Garnizon Komutanı Diker'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret
12:14   Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Zonguldak asfalta kavuşuyor"
12:13   Polisin uyarısına rağmen kaçınca 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü
12:13   Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde
12:13   Etkili hutbe sunumu Türkiye finali Van'dan Recep Bakır oldu
12:13   Van'da yükümlüler, okulları boyayarak eğitime hazırlıyor
12:12   Düzensiz göçmenleri taşıyan botta fenalaşan kadın kurtarıldı