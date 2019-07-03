03.07.2019 13:17
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Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı.

BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda, M.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Kepçe operatörü M.S.'nin aracında yapılan aramada, 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Bolu
Kaynak: DHA
Bolu, Güncel

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