03.07.2019 15:23
Haberler» Güncel» Haber

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı.

BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda, M.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Kepçe operatörü M.S.'nin aracında yapılan aramada, 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bolu
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:09   Afyonkarahisar'da 750 kişilik TOKİ konutlarına 7 bin başvuru
17:09   BAĞCILAR'DA TRAFİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
17:09   BURSA Junioshow Fuarı kapılarını açtı
17:09   ÇANAKKALE Gelibolu'da orman yangını
17:09   İSTANBUL-KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNANIN EN ÜST KATINDA YANGIN
17:08   Adıyaman'ın kaldırım işgallerine geçit verilmeyecek
17:07   İSTANBUL- BAĞCILAR'DA TRAFİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI