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Otomobilinden indiği an silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Otomobilinden indiği an silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı Yaralı halde aracında bulunan pompalı tüfekle bir el ateş açarak saldırganları savurduADANA - Adana'da bir kişi otomobilinden indiği sırada 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

06.08.2019 07:56
Otomobilinden indiği an silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı
Otomobilinden indiği an silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı
Yaralı halde aracında bulunan pompalı tüfekle bir el ateş açarak saldırganları savurdu
ADANA - Adana'da bir kişi otomobilinden indiği sırada 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
Olay, Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uludağ otomobilinde indiği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Uludağ otomobilinde bulunan pompalı tüfekle bir el karşı tarafa ateş ettikten sonra yere kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uludağ'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Uludağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
15 tane boş kovan bulundu
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme yerde toplam 15 adet boş kovan bulurken Uludağ'ın pompalı tüfeğinden çıkan 1 adette boş kartuş buldu. Olayı gerçekleştiren 1 kişi Sümer Mahallesi 69080 sokak içerisinde yakalanırken diğer kişinin de arabayla kaçtığı tespit edildi.
Olay da kullanılan tabancalardan birisi bir arabanın altında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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