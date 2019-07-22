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Otomobilinden uçan evrakı toplarken araç çarpmasıyla öldü

GAZİANTEP'te otomobilinin açık olan camından yola uçan evrakı toplamak isteyen Kazım Vural'a (42), başka bir otomobil çarptı.

22.07.2019 15:14 Otomobilinden uçan evrakı toplarken araç çarpmasıyla öldü
GAZİANTEP'te otomobilinin açık olan camından yola uçan evrakı toplamak isteyen Kazım Vural'a (42), başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Vural, bugün yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen cumartesi günü D 400 İpekyolu üzerinde meydana geldi. Otomobili ile iş yerine giden
Kazım Vural'ın yan koltuğa koyduğu evrak, rüzgarın etkisi ile açık olan camdan uçtu. Vural, yola savrulan evrakı toplamak için aracını durdurup, indi. Ancak Vural'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı. Vural, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü.  Ağır yaralı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kazım Vural, bu sabah yaşamını yitirdi.
Vural'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel

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