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Otomobiline binerken öldürüldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Uğurcan Gürgen (35), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak, hayatını kaybetti.

14.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:03Otomobiline binerken öldürüldü

SAMSUN'un ilçesinde, Uğurcan Gürgen (35), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak, hayatını kaybetti. , kaçan saldırganı arıyor.

Olay, sabah saatlerinde Kavakpınar Mahallesi Keban Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkıp, otomobiline binmek isteyen Uğurcan Gürgen'e, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Gürgen, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı. Gürgen'in cansız bedenini gören yakınları, sinir krizi geçirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Uğurcan Gürgen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, çevredeki işyerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Sabah, Polis, Bafra, Güncel

Kaynak: DHA

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