Haberler » Güncel » Otomobiline çarpan motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı

Otomobiline çarpan motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı.

28.10.2019 22:55
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı.
Alınan bilgilere göre, Altay Caddesi'nde AVM kavşağında bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Ömer P.'nin kullandığı 45 ZC 2283 plakalı motosiklet araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kaza sonrası araçtan inen otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne durumunu sormak yerine darp etmeye başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, vatandaşların tepki göstermesi üzerine sürücü otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Darp sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
(İHA)
Otomobiline çarpan motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:12 İzmirli gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Vatan Marşı'nı seslendirdi
00:11 Yemen, Bahreyn ve Nijerya'nın muhalif Şii grupları İran'da toplandı
00:05 Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
23:50 Otomobil sürücüsünün, motosikletliyi darbetmesi kamerada
23:48 Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)
23:46 Cumhuriyetin ilanının 96. yılı kutlanıyor - Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
23:46 Hdp önündeki eylemde 56'ncı gün
29.10.2019 00:32:56