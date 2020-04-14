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Otomobiline çarpan sürücüyü takip edip, tabancayla yaraladı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde market işletmecisi Ulaş D., park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Y.'yi takip edip, tabancayla ateş ederek yaraladı.

14.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:32
Otomobiline çarpan sürücüyü takip edip, tabancayla yaraladı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde market işletmecisi Ulaş D., park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Y.'yi takip edip, tabancayla ateş ederek yaraladı. Ahmet Y. hastanede tedaviye alınırken, kaçan Ulaş D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı kavşağında market işletmeciliği yapan Ulaş D.'nin iş yeri önünde park halindeki otomobiline, Ahmet Y.'nin kullandığı 07 AHS 980 plakalı minibüs çarptı. Olayın ardından Ulaş D. ile Ahmet Y. arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayın ardından Ahmet Y. minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı. Ulaş D. ise otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Y.'yi, aracı Sarıağaç mevkisinde arıza yapınca yakaladı. Ulaş D. aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Y.'ye bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı.Ahmet Y., karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Y., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ahmet Y.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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