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Otomobiline yasa dışı yazı yazdıran sürücüye para cezası

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde otomobiline yasa dışı yazı yazdıran sürücüye 232 lira ceza verildi.

06.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:26
Otomobiline yasa dışı yazı yazdıran sürücüye para cezası
Adana 'nın Merkez Çukurova ilçesinde otomobiline yasa dışı yazı yazdıran sürücüye 232 lira ceza verildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarında 01 ABY 344 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf T. aracının kapısına "TC Keyfi Hizmete Mahsustur" yazısı yazdırdı.
Otomobil üzerindeki yazıyı gören polisler sürücüyü gözaltına aldı.
Fatih Polis Merkezi'ne götürülen sürücüye "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 232 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Adana, Güncel
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